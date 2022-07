UFFICIALE - Pessina torna al Monza, Ederson è dell’Atalanta

Grande traffico in casa Atalanta che diventa una delle protagoniste di questa giornata di calciomercato. È ufficiale la cessione di Matteo Pessina al Monza con la formula del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Il centrocampista, campione d'Europa con la Nazionale di Mancini, torna nella società che lo ha visto nascere e crescere calcisticamente. La Dea però si muove anche in entrata e ufficializza l'arrivo di Ederson dalla Salernitana. Dopo l'ottima stagione disputata in maglia granata e culminata con la salvezza, il centrocampista brasiliano compie il grande salto e approda alla corte di Gasperini. Il calciatore arriva a titolo definitivo.