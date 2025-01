UFFICIALE - Salernitana, Petrachi esonerato: ecco il nuovo ds granata

WEBTV LOTITO CRIPTICO: "OBIETTIVI? L'AQUILA VOLA IN ALTO". POI LA RISPOSTA SUL MERCATO - VIDEO A margine della cerimonia di premiazione della Lazio, che ha ricevuto il Collare d'Oro presso l'Auditorium Santa Cecilia, il presidente Lotito ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti presenti. Eccole di seguito: "Dove può arrivare questa... A margine della cerimonia di premiazione della Lazio, che ha ricevuto il Collare d'Oro presso l'Auditorium Santa Cecilia, il presidente Lotito ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti presenti. Eccole di seguito: "Dove può arrivare questa... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | DALLA SVEZIA: "OCCHI SU UN ESTERNO DEL RAPID VIENNA" È iniziato il mercato di gennaio e i club iniziano a muoversi. La Lazio non resterà a guardare, Fabiani è stato chiaro: "Se vediamo che possiamo migliorare, lo dobbiamo fare". Arriverà un centrocampista, si gioca a carte scoperte. I nomi... È iniziato il mercato di gennaio e i club iniziano a muoversi. La Lazio non resterà a guardare, Fabiani è stato chiaro: "Se vediamo che possiamo migliorare, lo dobbiamo fare". Arriverà un centrocampista, si gioca a carte scoperte. I nomi...