UFFICIALE - Serie B, l'Ascoli esonera Bertotto: al suo posto Delio Rossi

Fatale la sconfitta di ieri dell'Ascoli battuto dal Venezia per 2-1. Solo cinque i punti raccolti fin qui dai marchigiani che hanno portato la società a comunicare in mattinata l'esonero del tecnico Valerio Bertotto. Nella giornata di oggi è stato ufficializzato il suo sostituto che sarà mister Delio Rossi. L'ex tecnico, tra le tante della Lazio, inizierà sua nuova avventura dopo l'ultima conclusa lo scorso anno a Palermo. Questo il comunicato della società: "L'Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica che il nuovo allenatore della prima squadra è il Sig. Delio Rossi. Con il neo tecnico arrivano anche i collaboratori Fedele Limone e Domenico Botticella. A Mister Rossi e al suo staff il benvenuto della Società bianconera e l'augurio per un proficuo lavoro".