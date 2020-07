UFFICIALE - Si ritira Milan Baros, ex attaccante di Liverpool e Rep.Ceca

All'età di 38 anni si ritira l'ultima stella di una generazione d'oro per il calcio della Repubblica Ceca. Milan Baros, nelle ultime tre stagioni al Banik Ostrava, ha scelto di dire basta. Campione d'Europa nel 2005 con il Liverpool, l'ex attaccante ha militato tra le tante anche in Aston Villa, Lione, Portsmouth e Galatasaray. Con Jan Koller formava una coppia che ha caratterizzato per anni la nazionale della Repubblica Ceca.