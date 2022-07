UFFICIALE - Spezia, Gotti è il nuovo allenatore: il comunicato

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

Giornata di ufficialità per molti club di Serie A e anche per lo Spezia che ha annunciato l'arrivo in panchina di Luca Gotti. L'ex allenatore dell'Udinese sarà il nuovo mister dei liguri come si evince dal comunicato pubblicato sul sito ufficiale del club: "Sarà Luca Gotti il nuovo allenatore delle Aquile, che guiderà per le prossime due stagioni. Benvenuto mister!".