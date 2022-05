UFFICIALE - Tudor lascia il Verona: “Non c’erano i presupposti”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Le strade di Igor Tudor e dell'Hellas Verona si separano a sorpresa. Sul proprio sito ufficiale il club scaligero ha comunicato l’interruzione consensuale del rapporto professionale con il mister croato, subentrato a Di Francesco a inizio stagione e autore di una grande risalita in classifica. Di seguito le parole d'addio dell'allenatore: "Decisione difficile, perché nel Verona ho trovato un ambiente di lavoro e un gruppo di giocatori e uomini fantastici che mi hanno permesso di esprimermi al meglio e di creare una redditizia sintonia con il Club, grazie alla quale abbiamo ottenuto risultati straordinari. Ci ho riflettuto a lungo, confrontandomi con il Presidente, di cui ho apprezzato schiettezza e trasparenza nell’espormi i programmi per la prossima stagione, ma entrambi abbiamo convenuto che non c’erano tutti i presupposti che sarebbero serviti per proseguire insieme un percorso. Alla luce di ciò era giusto separarci. Un saluto affettuoso alla città di Verona, dove sono stato benissimo, un abbraccio ai tifosi che mi hanno trasmesso affetto e calore e un grande in bocca al lupo all’Hellas Verona per un futuro ricco di soddisfazioni”.