UFFICIALE - Vasquez è un giocatore della Cremonese: piaceva alla Lazio

CALCIOMERCATO - Manca meno di un mese all'apertura del calciomercato estivo. Nel frattempo alcuni club iniziano già a darsi da fare con qualche mossa d'anticipo per battere la concorrenza. Tra questi c'è la Cremonese che ha appena acquistato Johan Vasquez con la formula del prestito con diritto di riscatto dal Genoa. Sul difensore c'era anche il forte interesse della Lazio, Atalanta e Fiorentina. Di seguito il comunicato del club: "U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di riscatto dal Genoa C.F.C. il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Johan Felipe Vasquez Ibarra. Nato a Navojoa, in Messico, il 22 ottobre 1998 Vasquez è un difensore centrale. In carriera ha indossato le maglie dei club centro americani di Cimarrones, Monterrey e Pumas Unam. Nella stagione 2021/22 ha esordito in Serie A con il Genoa, disputando 28 partite e realizzando una rete nella partita contro il Sassuolo. Nazionale messicano, alle Olimpiadi di Tokyo ha conquistato la medaglia di bronzo con la Tricolor".