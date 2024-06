UFFICIALE - Verona, annunciato il sostituto di Baroni: il comunicato

TUTTOmercatoWEB.com

Marco Baroni, dopo aver raggiunto l'incredibile salvezza nella scorsa stagione, ha deciso di dare inizio a una nuova parentesi della sua carriera trasferendosi alla Lazio. I biancocelesti sono la sua grande chance di fare il salto di qualità, l'occasione di non essere solo un tecnico da bassa classifica. Una perdita dunque importante per l'Hellas Verona che, dopo avergli dato il via libera, si è messo alla ricerca di un sostituto individuandolo in Paolo Zanetti. L'ex allenatore dell'Empoli a partire da quest'estate guiderà il club scaligero nella speranza di centrare nuovamente l'obiettivo salvezza, magari in maniera più serena rispetto al campionato appena terminato. Di seguito l'annuncio ufficiale dell'arrivo di Zanetti sulla panchina gialloblù.

"Hellas Verona FC comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra a Paolo Zanetti, che si è legato al Club gialloblù fino al 30 giugno 2025 con opzione per il secondo anno. Zanetti, 41 anni, originario di Valdagno, dopo due anni in Lega Pro, sulla panchina del Südtirol, approda in Serie B con il Venezia, con il quale ottiene la promozione in Serie A. Dopo la stagione di Serie A con i veneti, passa all'Empoli con il quale raggiunge l'obiettivo della salvezza nel campionato 2022/2023. Hellas Verona FC rivolge a mister Paolo Zanetti, e a tutti i componenti del suo staff, un caloroso benvenuto e gli augura buon lavoro".