UFFICIALE - Vidal è un nuovo centrocampista dell’Inter

Arturo Vidal è tornato in Serie A. Il centrocampista cileno, scaricato dal Barcellona perché non rientrava nei piani del nuovo tecnico Koeman, ha firmato con l'Inter. Il club catalano ha rescisso il contratto del calciatore con una buonuscita. Vidal è approdato a Milano a parametro zero. Questo un estratto del comunicato dei nerazzurri: "Arturo Vidal è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Il centrocampista cileno si trasferisce in nerazzurro a titolo definitivo dal Futbol Club Barcellona. Non si tirerà indietro, Vidal: è arrivato, è a Milano, è dell’Inter. Benvenuto, Arturo!”.