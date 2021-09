UFFICIALE - Walter Mazzarri è il nuovo allenatore del Cagliari: il comunicato

La notizia era nell'aria, adesso è arrivata anche l'ufficialità: Walter Mazzarri è il nuovo allenatore del Cagliari. Dopo l'esonero di Semplici, il club sardo ha deciso di puntare tutto sull'ex tecnico di Napoli, Torino e Inter. Il mister toscano, che è stato annunciato dalla società rossoblu sul proprio sito ufficiale, farà il suo esordio contro la Lazio, nella quarta giornata di Serie A in programma domenica alle 18. Di seguito un estratto della nota: "Il Cagliari Calcio comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Walter Mazzarri che ha firmato un contratto con il Club sino al 30 giugno 2024. Contestualmente arrivano in rossoblù il vice allenatore Claudio Bellucci; il preparatore atletico Giuseppe Pondrelli; il collaboratore tecnico Claudio Nitti e il match analyst Cristian Guerrini. Esperienza maturata ai massimi livelli, sia in ambito nazionale – sono ben 462 le panchine in Serie A – che internazionale. Gioco propositivo, carisma e tanta grinta: per mister Mazzarri inizia ora una nuova sfida. Buon lavoro, Walter!".