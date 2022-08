UFFICIALE - Winks è un nuovo giocatore della Sampdoria

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

La Sampdoria, prossimo avversario della Lazio in campionato, piazza il colpo a centrocampo e in queste ore ha depositato in Lega il contratto di Harry Winks, ufficializzando così il suo arrivo in prestito dal Tottenham. Il centrocampista classe 1996 andrà a rinforzare la mediana della Samp, garantendo a Giampaolo di poter contare su una maggiore qualità ed esperienza, anche internazionale. Difficile, quasi impossibile, ipotizzare una sua presenza nel match di domani sera contro la squadra di Maurizio Sarri, visto il poco tempo a disposizione per prepararsi alla sfida. Nelle prossime ore si attende il comunicato ufficiale della Sampdoria.