Under 17, l’Italia batte la Svizzera: Troise e Milani in campo

L'Italia Under17 vince per 3-0 nella prima partita amichevole contro la Svizzera. I ragazzi di Corradi iniziano nel migliore dei modi la stagione delle Nazionali giovanili ferme da oltre un anno a causa del covid. A decidere il match ci hanno pensato, con due gol nel primo tempo, Carboni e Di Maggio, mentre Bolzan ha arrotondato il risultato. La Nazionale si prepara al meglio, in vista delle qualificazioni europee in programma il prossimo 27 ottobre in Nord Irlanda (oltre ai padroni di casa e l’Italia, Scozia e Albania le altre due squadre del gruppo 12). Domani mattina si replica sempre contro i rossocrociati. A Lecco c'è stata gioia anche per Antonio Troise e Alessandro Milani. Il primo è partito titolare indossando la maglia numero dieci e la fascia di capitano. Il secondo è entrato durante l'intervallo. Sono rimasti in panchina, invece, Federico Magro e Diego Brasili, le altre due giovani aquile convocate.