Vaccino day, oggi i primi allo Spallanzani. Conte: "Data storica!"

La professoressa Maria Rosaria Capobianchi, l'infermiera Claudia Alivernini e l'operatore sociosanitario Omar Altobelli. Sono stati loro i primi tre in Italia a ricevere il vaccino anti-Covid, questa mattina alle 7,20. Oggi è il vax-day: le dosi del vaccino sono state distribuite in tutta Italia e in giornata ci saranno anche le prime vaccinazioni nei luoghi simbolo della pandemia.

La soddisfazione del governo viene manifestata dal premier Conte con un tweet: "Oggi l'Italia si risveglia. È il #VaccineDay. Questa data ci rimarrà per sempre impressa. Partiamo dagli operatori sanitari e dalle fasce più fragili per poi estendere a tutta la popolazione la possibilità di conseguire l'immunità e sconfiggere definitivamente questo virus".

Anche il Vaticano ribadisce che il vaccino debba essere per tutti: "È una luce che si accende in un tunnel finora molto buio ma chiede nello stesso tempo una grande responsabilità: affinché il vaccino sia davvero un atto d'amore, come il Papa ha sottolineato, deve essere disponibile per tutti e in tutti i Paesi".