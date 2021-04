Van der Meyde e quel gol alla Roma: "Ebbi un...rigonfiamento nei pantaloncini"

Roma e Ajax si sfideranno per i quarti di finale di Europa League e Van der Meyde ha ricordato il suo gol siglato ai giallorossi in Champions League nel 2003. L'olandese ha svelato un curioso e "piccante" retroscena su quella rete: “Ebbi un vero e proprio rigonfiamento nei pantaloncini… Quella rete impennò la mia carriera e mi rese milionario”. Un modo simpatico per rendere bene l'idea di quanto quel gol lo abbia reso felice.