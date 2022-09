Vecino, ecco le sue qualità: garantisce la Selecciòn Uruguaya - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

Il campionato si è fatto da parte per lasciare spazio alle nazionali impegnate tra amichevoli e Nations League. Otto sono i giocatori della Lazio che hanno lasciato Formello per prendere parte alle gare con le rispettive selezioni e tra questi, c’è Matias Vecino. Il centrocampista da quando è alla corte di Sarri è rinato, si è messo definitivamente alle spalle il brutto periodo legato all’infortunio e ora è pronto a dare tutto sé stesso anche con la maglia dell’Uruguay. È un punto fermo della Selecciòn, non a caso il ct lo ha convocato in vista delle sfide con Iran e Canada in attesa di volare in Qatar per il Mondiale. L’eleganza e la raffinatezza in campo sono due delle sue migliori qualità, garantisce la nazionale che sui social gli ha dedicato un post.

