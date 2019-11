Venezia allagata, lo scatto virale: "Siamo rimasti in mutande"

Drammatica la situazione a Venezia. L'acqua alta sta causando disagi incredibili alla popolazione e danni incalcolabili, addirittura è rimasta allagata la cripta della basilica di San Marco. Nella giornata di ieri una foto si è diffusa sui social, come simbolo della situazione che sta vivendo il capoluogo veneto. Lo scatto immortala una donna che cammina in una calle allagata, e per non rovinare i pantaloni e gli stivali, decide di farlo in mutande. È stata battezzata la 'foto Simbolo' dell’alta marea perché ben si sposa con l’umorismo libertino dei veneziani, che aggiungono: "Siamo rimasti così, in mutande".