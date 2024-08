Venezia, Di Francesco torna sulla Lazio: "Abbiamo commesso degli errori ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

Dopo il pareggio maturato contro la Fiorentina, il tecnico del Venezia Eusebio Di Francesco è intervenuto in conferenza stampa. L'ex Roma non ha parlato solo della gara del Franchi, ma è tornato anche sulla sconfitta contro la Lazio all'esordio. Questo è ciò che ha detto: "Abbiamo commesso degli errori con la Lazio che non ci possiamo permettere, poi se sono più bravi gli altri allora va bene. Sono fiducioso perché vedo lavorare la squadra tutti i giorni, vedo che tipo di mentalità ha creato la società in questi ragazzi. Sono convinto che abbiamo solo da migliorare".