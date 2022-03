Venezia, Poggi: "Battaglia fino alla fine per la salvezza. Lazio? Olimpico un plus"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Poco più di cinque giorni separano Lazio e Venezia dalla sfida dell'Olimpico in programma lunedì 14 marzo alle 20.45. Dopo il brutto ko maturato contro il Sassuolo il direttore dell'area tecnica Paolo Poggi è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto della situazione: "Dà fastidio a tutti trovarsi in questa situazione, perché in un certo senso ci eravamo abituati a stare leggermente più su, adesso da qua è più difficile ragionare. Sarà una battaglia enorme da qui a fine campionato, dal mio personale punto di vista bisogna restare più vicini possibile a questa squadra, anche un soffio può bastare per lanciarci, quindi chi è vicino al club deve stargli ancora più vicino".

Sul match contro la Lazio da ex Roma: "Per quanto riguarda la Lazio e la Roma i derby sicuramente contano tantissimo, è un qualcosa di speciale, l'Olimpico però indipendentemente da derby o meno porta sempre qualcosa".