Venezia, torna in gruppo Duncan: il programma verso la Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

È inizia subito la preparazione del Venezia per la gara contro la Lazio. Dopo la sconfitta contro il Genoa, i lagunari sono tornati ad allenarsi a Ca’ Venezia. Dopo Sverko, Di Francesco ha ritrovato in gruppo il centrocampista Alfred Duncan. Questo il comunicato della società a riguardo: "Per gli arancioneroverdi è iniziata già questo pomeriggio la preparazione in vista della prossima partita, in programma sabato 22 febbraio contro la Lazio. La gara, valida per la 26ª giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/25, si disputerà allo Stadio “Pier Luigi Penzo” con fischio d’inizio alle ore 15:00. A Ca’ Venezia, la squadra allenata da mister Di Francesco è stata divisa in due gruppi: i giocatori che ieri hanno affrontato il Genoa si sono dedicati a un lavoro di scarico, mentre coloro che non sono scesi in campo hanno effettuato un’attivazione tecnica, seguita da una partita contro la formazione Primavera. Sul fronte degli infortunati, il centrocampista Alfred Duncan è tornato ad allenarsi con il gruppo, mentre il difensore Richie Sagrado prosegue con un programma personalizzato di recupero".