Venezia, Zanetti punta la Lazio: da domani squadra in ritiro

Fonte: Tuttomercatoweb.com

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Lazio - Venezia è alle porte, mancano esattamente solo quattro giorni al monday-night. In occasione della sfida in programma questo lunedì 14 marzo allo Stadio Olimpico di Roma, come riporta tuttomercatoweb.com, Paolo Zanetti e il Venezia partiranno domani alla volta della Capitale per un mini ritiro in vista della gara contro la Lazio. La decisione è arrivata dal tecnico per compattare il gruppo per il finale di stagione, con gli arancioneroverdi in piena lotta per non retrocedere.