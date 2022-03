Venezia, Zanetti punta la Lazio: “Sono disposto ad ammalarmi per la salvezza”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel post partita di Venezia-Sassuolo, match perso dai lagunari per 4-1, Paolo Zanetti ha commentato la gara in conferenza stampa di avvicinandosi al match di settimana prossima con la Lazio: "Voglio il Venezia in Serie A, finchè sarò in grado di dare un contributo sarò qui, in questo senso conta solo il giudizio del presidente Niederauer con cui mi sento tutti i giorni. Vorremmo tutti essere al punto del Sassuolo, che però è da anni che lavoro, la base è stata creata ancora da Di Francesco, poi migliorata da De Zerbi e Dionisi, poi è chiaro che se ti salvi prendi altri soldi, costruisci e migliori. Io sono al 100% al lavoro per aiutare il Venezia a mantenere in A, sono anche disposto ad ammalarmi, a dare tutto per questa maglia e questi colori, questo però devono farlo anche i calciatori”.

STATO MENTALE DELLA SQUADRA - "Spero che questa partita dia a tutti uno scatto d’orgoglio, che ci deve far tornare convinti delle nostre capacità, con comunque la giusta paura, in questo momento ce n’è tanta, ci tremano le gambe, quando invece c’è da reagire perché siamo acqua alla gola ci siamo, anche se abbiamo in quel momento subito il rigore che ha richiuso la partita. Su tutte queste cose dobbiamo fare un passo in avanti”.