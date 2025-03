Venturin: "Partita più complicata per la Lazio. Il Torino con Casadei..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Lazio - Torino è anche una sfida legata dal filo di diversi doppi ex. Uno di questo è stato intervistato in esclusiva da TorinoGranata.it: si tratta di Giorgio Venturin, ex centrocampista cresciuto nelle giovanili del Torino con cui ha poi giocato in prima squadra dal 1991 al 1994, prima di andare alla Lazio nella stagione 1994-1995. Successivamente, Venturin ha indossato di nuovo la maglia granata dal 2000 al 2002. Ecco di seguito le sue parole riportate da TMW:

PARTITA - “Prevedo una partita complicata per entrambe le squadre, nel senso che la Lazio arriva da una sonora batosta, prima della pausa del campionato per gli impegni della Nazionale, di 5-0 con il Bologna, quindi, secondo me, in questo momento magari non stanno attraversando un grande periodo di forma. Poi il post Nazionale è sempre un'incognita perché tutti i giocatori che vengono prestati alle varie Nazionali non si sa come rientrano. Per questo dico che per entrambe le squadre sarà una partita non semplice”.

VANOLI E BARONI - “Vanoli ha trovato, tra virgolette, la quadra con la difesa a 4, il centrocampo formato da due mediani, più 3 trequartisti e una prima punta e questo ha dato buoni frutti per cui credo che Paolo continuerà su questa strada ed è giusto così perché quando trovi la formazione tipo e il gioco viene anche interpretato bene a livello tattico l'allenatore rimane convinto delle sue scelte e non cambia.

Per quanto riguarda Lazio, anche loro ogni tanto alternano la disposizione in campo e hanno anche provato il centrocampo a tre, però Baroni ultimamente si è affidato agli storici dietro e la difesa è abbastanza consolidata e poi con Rovella e Guendouzi in mezzo al campo e anche loro giocano con le tre mezze punte e una prima punta che però non si sa chi sarà perché Castellanos si era infortunato e quindi ci saranno delle scelte da fare da parte di Baroni. Squadre schierate a specchio? Sì è probabile, e andranno a ricoprire le stesse zone di campo quindi presumo che ci saranno tanti duelli anche individuali, che poi sono quelli che fanno la differenza”.

PUNTI DI FORZA DI TORINO E LAZIO - “La Lazio fino alla giornata nefasta di Bologna, dove ha preso 5 gol, e in precedenza quella con l’Inter, con 6 reti subite, sembrava che avesse una difesa abbastanza consolidata, a livello numerico non subiva così tanti gol e poi hanno trovato Isaksen che sta dimostrando di essere un giocatore che a volte può fare la differenza. Quindi tra la difesa e qualche giocatore offensivo questa era un po' la forza che è riuscita a mettere in campo nella prima parte di stagione la Lazio. Per quanto riguarda il Toro mi sembra che dopo il cambio tattico forse la difesa sta tenendo su il gruppo grazie anche al portiere Milinkovic-Savic che sta facendo bene e para anche i rigori e poi nelle ultime dieci partite la squadra ha sempre segnato”.

CASADEI E ELMAS HANNO GUARITO L'ASSENZA DI ZAPATA - “Infatti il Toro era partito molto bene obiettivamente, poi ha avuto questo calo probabilmente anche dovuto a qualche infortunio ed è chiaro che quando perdi un giocatore importante come Zapata, è come togliere Lukaku al Napoli o un altro giocatore importante a ogni squadra, sia inevitabile che insorgano delle problematiche. Detto questo, penso che Casadei e Elmas siano giocatori di qualità, quindi quando in un gruppo che sta comunque facendo abbastanza bene inserisci giocatori di qualità è ovvio che tutta la squadra ne tragga beneficio”.

PARTITA COMPLICATA - “Sulla carta probabilmente è più complicata per la Lazio perché arrivare da una sconfitta così clamorosa pesa sempre sull'umore dei giocatori. Bisognerà capire come sono rientrati i giocatori dalle Nazionali e vedere a livello atletico come stanno per cui credo che inizialmente magari qualche timore potrà averlo di più la Lazio”.

TRA FEDERAZIONE E ARABIA CON MANCINI - “Per dieci anni sono stato in Federazione alternandomi tra l'Under 21 e la prima squadra e poi a dicembre 2023 Mancini mi ha chiamato e mi ha proposto di andare con lui in Arabia Saudita e io ho accettato e siamo rimasti lì un annetto. E’ stata un’avventura bellissima, un’esperienza unica vivere a Riyad e ho potuto girare vedendo parecchi posti. Devo dire che mi sono anche un po' divertito e ho conosciuto un mondo obiettivamente per noi italiani assolutamente e ho conosciuto un calcio un pochino differente perché la parte medio orientale e asiatica per noi italiani e europei è un pochino sconosciuta sotto certi punti di vista”.

IL FUTURO DI VENTURIN - “In questo momento sono in standby e vediamo cosa succederà. Non sarà facile perché Mancini in questa avventura in Arabia Saudita ha avuto la possibilità di portare molti collaboratori, ma non credo che potrà farlo in futuro perché eravamo veramente molti e quindi qualcuno si dovrà arrangiare diversamente”.