Verona - Inter, Inzaghi e l'elogio a Correa: "Non ha ancora fatto vedere il suo meglio"

Non poteva immagine debutto migliore Joaquin Correa che, alla sua prima uscita con l'Inter, ha siglato due gol all'Hellas Verona. Il trasferimento è stato "spinto" con forza da Simone Inzaghi, che aveva avuto modo di conoscerlo, allenarlo e ammirarlo quando vestiva la maglia della Lazio. Al triplice fischio, i complimenti per il "Tucu" sono arrivati anche dal tecnico che, intervenuto ai microfoni di Dazn, ha spiegato: "Sono contento per Correa. È un giocatore che ancora non ha fatto vedere il suo meglio. Ha tutto: tecnica, velocità, tiro, potenza. È giusto che si goda questa doppietta, sono sicuro che da qui alla fine ci darà molte soddisfazioni".

Inter, doppietta di Correa all'esordio: il "Tucu" regala a Inzaghi i tre punti col Verona

Verona - Inter, debutto super per Correa: "Sognavo di esser qui, voglio dimostrare chi sono"

TORNA ALLA HOMEPAGE