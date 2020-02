Verona, Juric: "Impressionato dalla Lazio, ma noi abbiamo avuto le palle"

Un punto guadagnato per il Verona, quello contro la Lazio, a testimonianza di quanto la squadra scaligera stia facendo bene in campionato. Al termine della gara, il tecnico giallobù Ivan Juric è intervenuto ai microfoni di DAZN per analizzare la prestazione dei suoi: "Poteva starci anche una vittoria, abbiamo avuto le palle per giocarcela fino alla fine. In attacco non diamo punti di riferimento e per adesso va bene sfruttiamo le caratteristiche dei giocatori che abbiamo. Era una partita che poche volte ho visto, di fronte avevamo una squadra veramente forte, la Lazio. Abbiamo fatto uno sforzo allucinante, è stata una delle migliori partite della stagione, sono davvero soddisfatto. Potevamo essere più lucidi in qualche situazione, è stato bravo Strakosha".

Il tecnico dell'Hellas è poi intervenuto anche in conferenza stampa: "Penso che sia stata una partita bellissima, al di là del fatto che non ci siano stati gol. Abbiamo giocato una partita stupenda contro una squadra molto forte, sia a livello individuale che di collettivo. Loro sono stati bravi con Luis Alberto che ha una grande capacità tecnica. Per combattere con questa Lazio dovevamo fare una partita eccellente e l'abbiamo fatta. Non sarà facile recuperare, contro la Juventus sarà la terza partita in sei giorni. Abbiamo tanto entusiasmo e adrenalina: faremo la partita della vita".

Infine, mister Juric è intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti in zona mista: "Prestazione eccellente, ci voleva un grande Verona per fermare questa Lazio. Possiamo anche recriminare un po', al di là dei pali, dimostrazioni delle enormi qualità tecniche di Luis Alberto eccellenti. Abbiamo creato tanto conto una Lazio veramente forte. Abbiamo concesso poco, non era facile. I ragazzi si sono superati, sono andati a un livello molto alto. Condizione fisica? Abbiamo fatto tanto possesso palla, poche pecche, magari qualche passaggio che potevamo eseguire meglio, ma non era facile. Juventus? Terza partita in sei giorni, non siamo abituati, con squadre molto più forti della nostra. I ragazzi hanno tanta adrenalina in corpo. Partita perfetta? Loro sono forti, da niente ti possono fare gol e i miei ragazzi non hanno mollato mai. Ci voleva una prestazione così per fare punti, ragazzi stupendi, veramente bravi. Stiamo bene, ci alleniamo forte. Sono carico già per la Juventus: sabato sera mi aspetto una partita eccellente".

