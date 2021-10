Verona - Lazio, scelto l'arbitro del match: i precedenti

Sono state comunicate le designazioni arbitrali per la 9ª giornata di Serie A. Hellas Verona - Lazio, in programma domenica alle ore 15:00, sarà diretta da Marco Piccinini (sez. di Forlì), con Tolfo e Vono come assistenti. Al Var ci sarà Pairetto e all'Avar Cecconi, quarto uomo Baroni. Tra il fischietto romagnolo e i biancocelesti sarà il secondo incrocio in assoluto in Serie A TIM, dopo il 2-1 della partita interna contro il Cagliari del luglio 2020. Piccinini avrebbe dovuto arbitrare anche Lazio-Torino del marzo 2021, gara poi rinviata.