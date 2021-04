Verona - Lazio, scelto l'arbitro del match: tutti i precedenti

Sul sito ufficiale dell'AIA sono state appena pubblicate le designazioni arbitrali dei prossimi match di Serie A in programma. A dirigere la sfida di domenica tra Hella Verona e Lazio, l'arbitro Daniele Chiffi. Il fischietto veneto sarà coadiuvato dagli assistenti Bresmes e Perrotti, mentre Di Martino sarà il quarto uomo. Al Var ci sarà l'arbitro Orsato, Meli sarà l'Avar.

I PRECEDENTI - Daniele Chiffi ha diretto i biancocelesti in sette sfide, sei delle quali sono terminate in vittoria. Solamente una volta è arrivata la sconfitta, mentre nessuno di questi match si è concluso in pareggio. L'unica disfatta risale al 20 aprile 2019, quando la squadra di Inzaghi era impegnata nella gara casalinga contro il Chievo. In stagione il fischietto di Padova ha arbitrato tre partite, tutte esterne e tutte terminate con il successo della Lazio. Si tratta del 3-1 rifilato all'Atalanta, il 2-1 contro lo Spezia e, infine, del poker contro il Torino del 1° novembre 2020.

LE DESIGNAZIONI - Di seguito, le designazioni di tutte le sfide valide per l'undicesima giornata di ritorno del campionato italiano:

BENEVENTO – SASSUOLO Lunedì 12/04 h. 20.45

MARINI

CARBONE – TRINCHIERI

IV: FOURNEAU

VAR: CALVARESE

AVAR: COSTANZO



FIORENTINA – ATALANTA h. 20.45

SACCHI

DI VUOLO – SCARPA

IV: GHERSINI

VAR: NASCA

AVAR: MONDIN



H. VERONA – LAZIO h. 15.00

CHIFFI

BRESMES – PERROTTI

IV: DI MARTINO

VAR: ORSATO

AVAR: MELI



INTER – CAGLIARI h. 12.30

PAIRETTO

VALERIANI – IMPERIALE

IV: MASSIMI

VAR: MASSA

AVAR: LO CICERO



JUVENTUS – GENOA h. 15.00

DI BELLO

PASSERI – TOLFO

IV: GIUA

VAR: GIACOMELLI

AVAR: VIVENZI



PARMA – MILAN Sabato 10/04 h. 18.00

MARESCA

PAGANESSI – FIORITO

IV: AYROLDI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PRETI



ROMA – BOLOGNA h. 18.00

GUIDA

ALASSIO – ROBILOTTA

IV: PEZZUTO

VAR: FABBRI

AVAR: DE MEO



SAMPDORIA – NAPOLI h. 15.00

VALERI

LONGO – ROCCA

IV: DIONISI

VAR: AURELIANO

AVAR: TEGONI



SPEZIA – CROTONE Sabato 10/04 h. 15.00

SOZZA

PALERMO – BERCIGLI

IV: PICCININI

VAR: BANTI

AVAR: GIALLATINI



UDINESE – TORINO Sabato 10/04 h. 20.45

DOVERI

LIBERTI – GALETTO

IV: PASQUA

VAR: IRRATI

AVAR: BINDONI

