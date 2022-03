Verona, Setti: "Cessioni? Non precludo nulla, non inseguo nessuno. Su Zaccagni..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il presidente dell'Hellas Verona Maurizio Setti è intervenuto ai microfoni de L'Arena. Tra i vari temi trattati anche le possibili cessioni eccellenti del prossimo calciomercato, tra cui Casale entrato in orbita Lazio già nello scorso gennaio. Queste le sue parole, con un passaggio anche su Zaccagni: "Io non precludo niente. Il Verona non può correre dietro a chi non vuole restare o non può rimanere. Un calciatore ha un periodo breve. Davanti a certe offerte, fatichi a dire di no. Se società come Inter, Juve e Milan lasciano andare giocatori, perchè altri offrono di più, credo che l’Hellas non possa permettersi di fare il contrario. Però, aggiungo, se un anno fa tutti erano depressi perchè avevamo venduto Zaccagni, ora cosa mi dite di Caprari? Bisogna dar atto alla società che nel cambio dei calciatori, riesce sempre a far bene. Tameze non era tanto considerato, ora ha il suo valore".