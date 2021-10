Verona, Simeone: "Grazie a papà Cholo ho la Lazio nel cuore"

L’Hellas Verona batte la Lazio per 4-1 al Bentegodi. Poca cattiveria e fame sottoporta da parte dei biancocelesti. A nulla è servita la rete messa a segno da Immobile per ribaltare il risultato. Al termine del match è intervenuto ai microfoni di DAZN Giovanni Simeone autore del poker odierno: “Sto bene perché giochiamo tutti e questo mi dà la carica e l’energia. La squadra trasmette e cerco di fare quello che fanno i miei compagni. Personalmente è molto emozionante perché stamattina quando guardavo la Lazio avevo sognato di fare 2-3 gol. Quando c’è la possibilità bisogna attaccare, mi sono svegliato e l’ho sognato e ce l’ho fatta. Quattro gol alla Lazio? Per me tutte le partite sono fondamentali, ho molto rispetto per la Lazio. Grazie a mio padre la tengo nel cuore, io però sono un giocatore e devo far bene”.