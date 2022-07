Verratti: "È successo un disastro ma riporteremo l'Italia al Mondiale"

TUTTOmercatoWEB.com

Lunga intervista quella rilasciata da Marco Verratti sulle pagine de La Gazzetta dello Sport. Il centrocampista azzurro e del Psg tra i vari temi ha toccato anche quello dolente dell'eliminazione dell'Italia dal prossimo Mondiale in Qatar: "È successo un disastro. Abbiamo vissuto emozioni molto contrastanti. Due mesi prima vinci l’Europeo, poi, tra episodi e sfortuna, non riesci più a vincere come prima. Purtroppo non ci sono più partite facili, se sbagli paghi. Abbiamo perso una partita e siamo fuori. Ma non va buttato tutto, abbiamo grandi capacità, un gruppo di talento, che gioca da squadra. Abbiamo vinto un Europeo quando tutti ci davano per morti. Da lì bisogna ripartire. Nel calcio come nella vita si vince e si perde, però bisogna poi sempre mettersi al lavoro. Vogliamo tutti riportare l’Italia dove merita, al Mondiale”.