Vialli: "Scudetto alla Juventus? Non lo vorrei, è bene finire il campionato"

Regna l'incertezza sulla ripresa del campionato, sospeso a causa dell'emergenza Coronavirus. Ai microfoni de La Repubblica ne ha parlato Gianluca Vialli: "Scudetto a tavolino alla Juventus? Non lo vorrei, non dopo quello che sta accadendo. Bene se si potrà chiudere la stagione in qualche modo, in sicurezza. Altrimenti, meglio non assegnarlo. In Italia bisognerebbe lasciare da parte gli interessi personali e gli egoismi, anche se qualcuno di certo ci rimetterà, e fidarsi dei pareri di medici ed esperti".