Video / Lazio, Inzaghi promuove la tattica anti-Cluj

L'ultimo appiglio. Flebili speranze sulle quali lascial spirare l'ardente fuoco della speranza. La Lazio affronterà il Cluj con questo spirito, memore di una gara d'andata in cui gettò alle ortiche un ottimo primo tempo con una ripresa scellerate per concentrazione e contenuti tecnici. Mister Simone Inzaghi ha tenuto a rapporto la squadra a Formello con un lungo discorso volto proprio a caricare quello che sarà l'undici titolare e i panchinari a supporto. Col Cluj è vietato sbagliare per innalzare, seppur flebilmente, le percentuali di qualificazione. Inzaghi ha così chiesto alla squadra di non far ragionare la squadra romena: pressing alto e tanta aggressività per indurre l'avversario all'errore.