Vidigal: “La Lazio può ribaltare qualsiasi risultato. Cabral? Con Sarri può esplodere”

Fonte: Notizie.com

Josè Vidigal analizza Lazio-Porto e racconta Jovane Cabral. L'ex centrocampista portoghese, che nei primi anni duemila ha vestito le maglie di Napoli, Livorno e Udinese, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Notizie.com in cui parla del play off di ritorno di Europa League tra biancocelesti e Dragoes in programma questa sera allo Stadio Olimpico: "Il Porto è più abituato a questi confronti. Ho visto la Lazio contro l’Udinese. Sarri nel primo tempo ha voluto gestire le forze, si capiva che la mente forse era anche al Porto. E’ una gara molto importante ed equilibrata. Non sarà facile, ma la Lazio e Sarri sono una squadra sorprendente, che può ribaltare qualsiasi risultato. Penso che sia importante il recupero di Immobile. Il Porto è forte, sa difendersi bene ed ha esperienza, ma la Lazio può farcela”.

L'ANALISI - Vidigal, che vanta oltre 100 presenze con la maglia dello Sporting Lisbona, conosce benissimo Jovane Cabral, attaccante arrivato nel mercato di gennaio alla Lazio proprio dal club biancoverde. Questa l'analisi dell'ex centrocampista sul nuovo numero 11 di Sarri: "Sono stato per tanti anni responsabile dell’Accademia dello Sporting e l’ho visto arrivare dal Capoverde. Deve ancora maturare ed esplodere, ma parliamo di un giocatore dal potenziale incredibile. Ha palleggio, è forte fisicamente, deve solo maturare. Credo che Sarri possa essere l’allenatore giusto per inquadrarlo tatticamente. Ripeto, parliamo di un calciatore dal potenziale enorme”.

SARRI È L'UOMO GIUSTO - "Deve imparare subito la lingua e capire i segreti del campionato italiano. Ho visto durante Udinese-Lazio che parlava spesso con Felipe Anderson. Felipe può aiutarlo molto, ma sono convinto che Sarri sia l’allenatore ideale per portarlo dove Cabral non è mai arrivato in carriera. So che in Italia non c’è pazienza e che un club come la Lazio non può permettersi di aspettare un giocatore. Ma se Sarri ci lavorerà con attenzione, può diventare un giocatore importantissimo per la Lazio”.