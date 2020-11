Vieri: "Ma che fanno all'Inter? Io andrei a prendere subito Caicedo"

Non può che essere lui il calcitore della settimana. Felipe Caicedo si è reso protagonista anche domenica segnando la rete del pareggio allo scadere contro la Juventus solo dopo aver risolto una settimana prima il match contro il Torino e poi quello contro lo Zenit. L'attaccante della Lazio ha stregato anche Christian Vieri che in una diretta Instagram ha lasciato un forte messaggio all'Inter: "Fossi un dirigente dell’Inter andrei immediatamente a parlare con Caicedo, lui sa svolgere il ruolo di dodicesimo. Glielo direi, sei il vice Lukaku, vieni da noi. Se accetta bene. Ma devono provarci, altrimenti cosa c***o fanno tutto il giorno in sede?".

