Virgili: "La Lazio va avanti sull'onda di Sarri. Grazie a lui il club ha preso..."

Aurelio Virgili, ospite a Radio Firenze Viola, ha parlato di Sarri raccontando quelli che sarebbero i desideri dell'ex tecnico della Lazio e rivelato alcune dinamiche di quando era sulla panchina biancoceleste. "Se verrebbe a Firenze? Certamente. Non ha bussato al Viola Park ma ha fatto intendere che l'idea di allenare la Fiorentina sia per lui un sogno antico - ha spiegato - C'è più di qualcosa che lo lega alla maglia viola. Mi ha sempre chiesto di non dirlo perché in altre piazze potrebbero "ucciderlo". Che sia però l'uomo che potrebbe dare una strambata alla Fiorentina è una cosa banalissima e comprensibile da parte di tutti".

Poi, soffermandosi sul mercato e sull'idea che ha di questo il tecnico, ha aggiunto: "Maurizio, lo dico per esperienza personale, è anche un grande conoscitore di calciatori, non ha pretese da un punto di vista del mercato e se vai a vedere la Lazio, è stato lui a fargli prendere giocatori forti a bassissimo costo, come Pedro, Isaksen e Zaccagni. Non ha mai chiesto Mbappè o giocatori dal costo esoso. Lui ha chiesto giocatori che conosceva, che avevano un costo ragionevole e che fossero utili per il suo metodo di gioco. Tutte le volte che mi ha segnalato dei nomi, poi quando li ho visti giocare tutte le volte mi dico "cavolo!" perché puntualmente mi stupivano".

"Io lo vedo bene da tutte le parti perché ha fatto bene dappertutto. Alla Juventus ha avuto la peggiore degli ultimi anni ed ha vinto lo scudetto oltre che in semifinale di Champions League. La Lazio sta andando avanti sull'onda lunga di Sarri. Il curriculum parla chiaro, non è una forma di simpatia o fissazione".

