Vocalelli: "Lazio unica big su tre fronti, sarà dura. Caicedo? Faccio mea culpa..."

Momento positivo della Lazio, reduce da 2 vittorie consecutive in campionato: la corsa Champions entra nel vivo. Durante la trasmissione Football Crazy, su Gold Tv, è intervenuto la firma del Corriere dello Sport Vocalelli: "Non mi sembra un grande campionato, la maggior parte delle squadre nella corsa Champions hanno 1,5 punti di media a gara. Poca qualità e livello di gioco non eccelso. La Lazio è l'unica big su tre fronti, sarà difficile. La rosa è migliorabile, però su Caicedo faccio mea culpa perchè non è solo un giocatore di complemento. Romulo può dare sicuramente una mano sull'esterno, Più che la fatica preoccupano avversari come il Milan in Coppa Italia e il Siviglia in Europa League. Dalla corsa al quarto posto, comunque, escluderei l'Atalanta: non è abituata a giocare a certi livelli".