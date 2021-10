WhatsApp down | 5 alternative che devi assolutamente conoscere

Il down di WhatsApp, e più in generale dei server di Facebook nella giornata di ieri, pone di nuove il punto interrogativo sulle alternative a un sistema di comunicazione ormai di massa. Gli utenti più informati si sono direzionati infatti verso programmi ampiamente conosciuti, ma tanti, troppi, si sono ritrovati isolati per quasi 10 ore in un silenzio "assordante". Vediamo dunque le cinque alternative a WhatsApp che ognuno dovrebbe conoscere, onde evitare in futuro di guardarsi allo specchio senza poter comunicare:

1) Telegram

Forse l'alternativa più famosa a WhatsApp. 400 milioni di utenti in costante crescita. Si può chattare e parlare al telefono anche solo col proprio nickname, senza necessità di scambiarsi il numero di telefono. Rispetto a WhatsApp è sicuramente un'opzione interessante. Si possono creare gruppi aperti fino a 200.000 persone, chiusi con limiti anche maggiori. I file di grandi dimensione sono scambiabili senza il limite dei 67mb di WhatsApp. Insomma Telegram è sicuramente un'app di livello. Sicurezza? Come WhatsApp anche Telegram conserva i metadati in forma non cifrata, con l'aggravio che manca anche la crittografia end-to-end a prova di intercettazine. Insomma di base siamo a un livello di sicurezza leggermente inferiore, sebbene poi Telegram distribuisca le chiavi di crittografia in diverse giurisdizioni così da tener lontane le agenzie di sicurezza. Voto 8.5/10

2) Signal

L'alternativa che strizza l'occhio alla privacy. Solida, l'app di Elon Musk ha un sistema di sicurezza esclusivo, sul quale è stato depositato addirittura un brevetto. Una crittografia capace di inviare messaggi illegibili a terzi e chiamate anonimo. Non bisogna collegare il numero di telefono e si viene registrati con un nickname numerico. Una chiave privata sarà il nostro ID. Chat, gruppi, chiamate, messaggi personali criptati. Insomma, Signal è sicuramente molto interessante. Voto: 7.5/10

3) Session

Altra app sicura in termini di privacy. Non viene memorizzato infatti nulla. Nessuna informazione, neanche l'IP dal quale vi collegherete, il numero di telefono, l'ID, la mail e via dicendo. Anonimato totale con anche frase di sicurezza per l'accesso. Si possono fare chiamate e chat singole e di gruppo senza scambiare il numero. Basta il nickname o inviare il proprio QR Code. Voto: 7/10

4) Threema

App che crittografa tutto, compresi gli aggiornamenti di stato tanto cari su WhatsApp. Non richiede nulla per iscriversi ed essendo open source chiunque può scoprirne dettagli legati alla commercializzazioni e produzione. Server in Svizzera e tutela garantita. Punto debole i pochi utenti e il prezzo: 4 euro. Voto: 6/10

5) Wire

Basata sul protocollo Wire Swiss di Signal vi permette di registrarvi senza fornire dati. Ogni messaggio è crittografato e non leggibile da terzi. Chat di gruppo crittografate fino a 128 persone e conferenze video fino a 10 lo rendono molto appetibile a livello aziendale più che singolo. Messaggistica, condivisione di file protetti, chiamate e videoconferenze lo rendono infatti un'alternativa anche a prodotti di altro genere come Zoom. Voto: 6.5/10