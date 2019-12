Whoscored, la top 11 della 14a giornata: ci sono due biancocelesti - FOTO

Un vero e proprio volo, quello della Lazio in questa prima parte di stagione. Partita dopo partita, i biancocelesti confermano il momento di forma eccezionale. Nel "Team of the week" di Whoscored, due giocatori di Inzaghi si sono guadagnati di diritto un posto in campo. Il primo è Luiz Felipe, che con l'Udinese si è reso protagonista di una grande prestazione difensiva. Il secondo è Luis Alberto, fantasista sugli scudi che dispensa magie ormai in ogni gara. Nell'ultima, per la precisione, è riuscito anche ad andare in gol realizzando un rigore.

LAZIO, ULTIME DA FORMELLO

LAZIO, L'OLIMPICO E' UN FORTINO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE