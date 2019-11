Wolverhampton, capo scout su ex Lazio Neto e Jordao: "Sono in crescita"

Ad Amsterdam è in corso il Wyscout Forum, appuntamento cerchiato in rosso per molti capo scout dei club europei. Presente anche il Wolverhampton, il cui rappresentante John Marshall ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com. Una battuta anche sugli ex Lazio Pedro Neto e Bruno Jordao, trasferiti dai biancocelesti ai Wolves nell'ultimo calciomercato estivo: "Sono due ragazzi giovani, ancora in fase di crescita".

