Wolverhampton, che paura per Rui Patricio: uscito in barella dopo una botta alla testa - VIDEO

La ventottesima giornata di Premier League si è conclusa con il Monday Night tra Wolverhampton e Liverpool vinto dai Reds grazie a un gol ne primo tempo di Diogo Jota. Tanta paura per Rui Patricio. Il portiere portoghese dei Wolves è rimasto a terra dopo un duro scontro alla testa con il suo compagno di squadra Coady. L'estremo difensore è rimasto a terra per circa 13 minuti mentre lo staff medico verificava le sue condizioni. Al momento non è chiaro in che condizione sia il giocatore che è stato portato in ospedale per accertamenti.

Really hope Rui Patricio is okay, took quite the whack off Coady there. pic.twitter.com/Ju0rdzKKSE — Kyle Lord (@kyle_lord2) March 15, 2021