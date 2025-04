WOMEN | Lazio, Grassadonia: "Siamo in alto mare, ma sappiamo che..."

Dopo due settimane di pausa, una di riposo dal campionato e l'altra per le Nazionali, la Lazio Women torna in campo e lo fa affrontando la Sampdoria in trasferta. L'obiettivo delle biancocelesti, dopo aver centrato la salvezza, è quello di chiudere al primo posto della poule salvezza, attualmente distante solo tre punti. Alla vigilia del match, per fare il punto della situazione, è intervenuto ai canali ufficiali del club mister Grassadonia: "Si riparte dopo due settimane di sosta, c’è sempre l’incognita. Abbiamo avuto un giorno per prepararla considerando i rientri delle nazionali. Sarà difficile perché la Sampdoria si gioca tanto, altrettanto noi perché sappiamo il nostro obiettivo e dobbiamo essere bravi a calarci nella realtà del campionato e nelle difficoltà che ci porta”.

Peseranno l'assenza di Zanoli, ai box per un infortunio, e quella di Oliviero che dovrà scontare un turno di squalifica. In merito, il tecnico ha affermato: “In questo momento siamo in alto mare, vedremo le nazionali. C’è stato purtroppo l’infortunio di Zanoli, ci dispiace per la stagione che stava facendo. Al di là degli eventuali problemi dovrà essere la solita Lazio, da un punto di vista numerico e di qualità sono tutte pronte per giocare e dovranno essere brave a farsi trovare pronte”.

Poi, sull'avversario, ha aggiunto: “Sampdoria, che avversario sarà? Sappiamo che sarà agguerrita, si giocherà tantissimo. L’obiettivo è la salvezza e quindi noi sappiamo molto bene chi incontreremo, ma sappiamo anche che se siamo in giornata e con la mentalità giusta sarà dura anche per loro”.

Infine, due parole per Simonetti e D'Auria convocate entrambe con la Nazionale maggiore: “Grande soddisfazione avere cinque calciatrici nel giro della Nazionale, facciamo i complimenti a Soncin per la vittoria in Danimarca. Vuol dire che la società ha lavorato bene e su questo non c’erano dubbi. Ha intenzione di lavorare meglio e fare bene, siamo tutti sintonizzati su una stagione che deve finire nel modo migliore. Tante in Nazionale, fa sicuramente piacere”.

