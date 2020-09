Zanetti: "Questa Roma rischia di non arrivare in zona Europa"

Campionato iniziato malissimo, diversi problemi interni nella società e poca chiarezza sul piano dirigenziale. La situazione in casa Roma non è di certo delle migliori. Cristiano Zanetti, ex calciatore di Roma, Juventus e Inter, ha commentato così: "Vedendola da fuori, questa Roma stante la situazione, rischia di non arrivare in Europa. In questa situazione non può pagare l'allenatore. E' la società che ha creato tutto questo".