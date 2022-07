Zaniolo, contatti tra l'agente e la Juventus: trattativa avviata

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - E' tempo di addii in casa Roma. Dopo la grande euforia per la vittoria della Conference League, la squadra di Mourinho rischia di perdere un pezzo importante. Le strade di Nicolò Zaniolo e della società giallorossa potrebbero separarsi presto. Sull'attaccante ex Inter è forte l'interesse della Juventus che nelle scorse ore ha incontrato l'agente del giocatore. L'obiettivo è abbassare le pretese della Roma che in questo momento chiede 50 milioni per il cartellino. Prestito oneroso a 10 milioni con obbligo di riscatto a 30, potrebbe essere la soluzione ideale per arrivare a Zaniolo che ha già detto sì al trasferimento in bianconero.