Zaniolo-Galatasaray, Buruk senza filtri: "Lo vorremmo con noi"

Il futuro di Nicolò Zaniolo è ancora tutto da decifrare. Saltato il trasferimento al Bournemouth adesso per il calciatore della Roma si è fatto sotto il Galatasaray. In Turchia il calciomercato chiude l'8 febbraio, quindi c'è ancora un po' di margine affinché l'affare possa concretizzarsi. A proposito di questo possibile trasferimento ha parlato Okan Buruk, ex calciatore dell'Inter attuale tecnico della formazione di Istanbul. Ecco le sue dichiarazioni in merito dopo il successo contro il Trabzonspor: “Zaniolo è un giocatore di livello mondiale. È un giocatore che vorremmo vedere in rosa, anche se non conosciamo esattamente i suoi rapporti con la Roma. Se mi chiedete però: 'Vuoi vederlo in squadra? Ovviamente mi piacerebbe vederlo'".