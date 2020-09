Zaniolo, il prof Mariani sull'infortunio: "Non era possibile prevederlo. C'è predisposizione"

Non si farà rioperare dal Prof Mariani, che lo aveva operato all'altro ginocchio nel precedente infortunio, Zaniolo. E proprio Mariani, come riportato dalla rassegna stampa di Radiosei, si è così espresso: "L'infortuno di Zaniolo era impossibile da prevenire. Non è capitato allo stesso ginocchio, ma non è una casualità. C'è una certa predisposizione". Previsto per i prossimi giorni in Austria, l'intervento chirurgico a cui si sottoporà il centrocampista classe 1999.

