Zeman, addio Foggia: lascia la città con l’autobus - FOTO

© foto di Federico Gaetano

La storia tra Zdenek Zeman e il Foggia si è conclusa un'altra volta. Dopo un anno di tensioni e incomprensioni con la società, il boemo più famoso del mondo del calcio ha optato per l'addio. Nel giorno dei saluti, sui social è diventata virale una foto dell'allenatore ex Lazio e Roma che, in jeans e camicia e con tanto di trolley, aspetta il bus alla fermata per lasciare Foggia. Immancabile la sigaretta tra le dita, l'ultima per lui a Foggia.