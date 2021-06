Zeman difende Sarri: "Non è stato un traditore, Capello invece..."

Dopo un anno sabbatico Maurizio Sarri è tornato in Serie A. Dalla prossima stagione il toscano allenerà la Lazio, dopo essere stato sulle panchine di Juventus, Chelsea e Napoli. Il tecnico ha sempre lasciato un bel ricordo dov'è stato, soprattutto a Napoli, anche se molti tifosi non gli hanno perdonato il passaggio in bianconero. Di questo ha parlato un ex biancoceleste, Zdenek Zeman, presente a un evento nel Bosco di Capodimonte: "Il tradimento nel calcio esiste solo se uno si vende una partita. Se un calciatore cambia squadra e poi gioca contro quella precedente, non è un tradimento. Fa parte del suo lavoro e per me dovrebbero anche esultare. Sarri non ha tradito Napoli. Bisognerebbe entrare nello specifico e vedere se c’erano problemi. Non è come Capello che disse “io mai alla Juve” e poi lasciò Roma di notte".