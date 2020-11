Insieme al tecnico Semak, in conferenza stampa è intervenuto anche l'estremo difensore russo Mikhail Kerzhakov. L'esperto portiere 37enne alla vigilia del match ha dichiarato: "Non va male, chi è tornato dalla Nazionale è più stanco ma la nostra condizione fisica è buona. Non sarà facile per noi, ma così come per tutte le squadre che hanno tanti giocatori nazionali. Immobile? Non ha bisogno di presentazioni, è eccezionale, veloce, pericoloso spalle alla porte. Abbiamo già studiato a fondo le partite precedenti della Lazio, avremo modo di studiare ancora anche lui. Porte chiuse in Italia un vantaggio per noi? L'unica arma in più per noi è che riusciremo a capire meglio cosa si diranno gli avversari in campo, però il calcio senza tifosi è sempre uno svantaggio. Non è bello. Pronostico? All'andata la Lazio aveva tante defezioni, domani non sarà così avranno un altro modo di giocare, dovremo essere bravi a capire. Ultima occasione per lo Zenit? Cerchiamo solo di pensare alla nostra prestazione, siamo concentrati e non pensiamo a cosa succederà dopo".

Zenit, Kerzhakov: "Sarà un'altra Lazio rispetto all'andata. Immobile? Eccezionale"

