Zenit - Lazio: gara equilibrata, tutte le quote del match

L'impresa di Torino è già alle spalle. Neanche il tempo di festeggiare la vittoria maturata all'ultimo respiro che la Lazio è già in campo per preparare il match di Champions League di mercoledì contro lo Zenit. Sarà una gara importantissima per i ragazzi di mister Inzaghi che nelle prime due partite hanno portato a casa una vittoria e un pareggio e ora sono a quota quattro in testa al girone insieme al Bruges. Lo Zenit è invece ancora a zero punti e le quote sono molto equlibrate. La Snai infatti quota la vittoria dei padroni di casa a 2,70 e quella dei biancoceleste leggermente meno a 2,60. Il pareggio è invece la soluzione più alta a 3,25.

