Zenit, sfottò social alla Roma: “Guardate come difendono” - VIDEO

Come un fulmine a ciel sereno, lo Zenit prende in giro la Roma sui social. La società russa, sul profilo Tik Tok ufficiale, ha pubblicato un video divertente che sicuramente non ha fatto piacere ai tifosi giallorossi. Una frecciatina che aumenta la rivalità tra queste due squadre iniziata nel 2018 quando Malcom, a un passo dall'approdo nella Capitale, scelse il Barcellona. Poi il brasiliano volò allo Zenit ma la Roma non dimentico l'accaduto. "Sei triste nel nuovo anno? Guarda come difende la Roma contro il Bodo/Glimt". Questo lo sfottò dei russi che ha fatto scatenare i tifosi di entrambe le parti nei commenti. Lo Zenit ha ricordato la tremenda batosta subita dalla squadra di Mourinho in Norvegia nella fase a gironi di Conference League.

