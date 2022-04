Zona Europa, Parolo: "Non sono convinto che la Juve vada in Champions"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel corso di Sunday Night Square su Dazn, Marco Parolo ha analizzato nel dettaglio questo finale di stagione concentrandosi in modo particolare sulla zona Europa. L'ex centrocampista non si è detto convinto dell'ingresso in Champions della Juventus con Lazio, Roma, Atalanta e Fiorentina pronte a fare lo 'scherzetto'. Queste le sue parole: "Tutti dicevano che volevano vincere. La mentalità è quella, sognavano di fare lo sgambetto. Dietro son pronte, la Roma è a 5 punti, la Lazio può fare filotto, la Fiorentina è lì. Ora si guarda indietro. Non sono convinto che la Juve arrivi quarta. Le altre possono fare tutte filotto..."